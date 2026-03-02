北海道日本ハムファイターズ所属の島本浩也選手は2月28日、自身のInstagramを更新。海外で行った食事会の様子を披露しました。【写真】“投手会”の様子「みんないい表情ですね〜」島本選手は「台湾で投手会」とつづり、写真を1枚載せています。北海道日本ハムファイターズの投手陣が集まった姿です。みんなすてきな笑顔を見せています。コメントでは、「お元気そうで何よりですもうしっかり日ハムの投手のお1人ですね」「皆さん