モデルでタレントのJOYさんは2月28日、自身のInstagramを更新。加工による髪形を披露しました。【写真】JOYの新しい髪形？「プリズンブレイク感！！！」「加工で坊主にされました」とつづり、自身の写真を1枚載せているJOYさん。丸刈りになりカメラを見つめる姿です。頭が小さく、よく似合っていることが分かります。最後は「坊主あり？なし？笑」とファンに呼び掛けました。コメントでは、「プリズンブレイク感！！！」「坊主の方