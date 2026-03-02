北海道・知床沖の遊覧船沈没事故で、運航会社社長・桂田精一被告の裁判は３月２日午後、被告人質問が行われます。事故を予見できたのか、桂田被告本人の発言が注目されます。（鷲見記者）「いま報道陣に向かって一礼をして釧路地裁に入っていきました。３日間の被告人質問で何を語るのでしょうか」「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告は２０２２年、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させた