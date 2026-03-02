占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）追い上げムード。面倒見よく！忙しさが加速していくでしょう。やるべきことがたくさんあるのに、身近な人を支える役目も回ってきます。調子を崩している人のサポートをしたり、やり方が分からない人に手ほどきをしたり……。手間暇がかかりますが、助ける、教えることで、