フジテレビ系4月期水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート、毎週水曜後10：00）の主演を務めるディーン・フジオカが2日、局内で行われた4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に出席した。【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら会見では「撮影現場のムードメーカータイプだ」という質問が出され、ディーンはバツ印を掲げた。M