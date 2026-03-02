木原稔官房長官は2日の記者会見で、高市早苗首相の秘書官に総務省出身で内閣参事官の松井正幸氏（52）を起用する人事を発表した。政務担当秘書官だった橘高志氏は交代させる。松井氏は首相が総務相時代に秘書官を務めた。