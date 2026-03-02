WBC連覇がかかる侍ジャパンですが、2日は新たなパフォーマンスに注目しました。2日夜行われる試合から、大谷翔平選手や鈴木誠也選手などのメジャー組が出場可能に。1日も大谷選手らがWBC連覇に向け、順調な仕上がりを見せていました。村上宗隆選手：前回大会も経験してますし、経験を伝えられるところは伝えていければ。明日からたくさん勝てるように頑張りたい。そして3年前の前回大会で大ブームとなったのが、ヌートバー選手から