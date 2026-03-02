東海テレビ・フジテレビ系4月期連続ドラマ『時光代理人』（4月11日スタート、毎週土曜後11：40）でW主演を務める本郷奏多が2日、フジテレビ局内で行われた「フジテレビ4月期新コンテンツ発表会」第2弾・同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に出席。北村匠海から“学び”を得る場面があった。【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤