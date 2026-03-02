◇強化試合韓国─阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表が初回から阪神の先発・才木を攻略。2点を先制する展開となった。先頭・金倒永（キム・ドヨン）が才木の初球を振り抜くと、打球はボテボテのゴロで三塁線へ転がった。これが内野安打となりチャンスメーク。続くジャメイ・ジョーンズは中飛に倒れたが、1死から李政厚（イ・ジョンフ）が中前打を放ち、一、二塁に好機を拡大した。4番・ウィットコムは捕邪飛に倒れた