2000年（平12）に55万枚とヒットした「あ〜よかった（setagaya−mix）」で知られる「花＊花」が1日付で、所属事務所オフィスハナタバ合同会社から株式会社サンミュージックプロダクションへ移籍した。2日、同社が発表した。オフィスハナタバ合同会社とは今後も業務提携として、花＊花のマネジメント業務を共に行っていく。サンミュージックは「今回の移籍は、花＊花の更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決