2027年春に卒業する予定の大学3年生などを対象にした会社説明会が解禁され、就職活動が本格スタートしました。千葉市の幕張メッセで開かれた合同企業説明会には約150社が参加し、約1000人の学生の来場を見込んでいます。就活情報サイトの調査では、2027年卒の採用について、採用予定の人数を増やすと答えた企業は2025年よりやや減少しました。一方、2026年卒で企業が採用したい人数に対して、実際に採用した人数の割合を示す採用充