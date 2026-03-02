◆ 生え抜き指揮官がチーム立て直しセントルイス・カージナルスは現地時間1日、オリバー・マーモル監督（39）と2年の契約延長に合意したことを発表。2029年の球団オプションも含まれているという。マーモル氏は2007年のドラフトでカージナルスに入団し、内野手としてマイナーでプレー。引退翌年の2011年から球団傘下で監督・コーチを務め、2017年にカージナルスの一塁コーチ、2019年にはベンチコーチに就任した。2022年から指