西武は2日、5月5日のソフトバンク戦で西川愛也選手が監修したキッズグローブを、来場された小学生以下全員に配布すると発表した。こどもたちに野球を好きになってほしいという思いから、毎年こどもの日の前後に開催する主催試合で、来場した小学生以下へキッズグローブを配布している。過去には源田壮亮選手や郄橋光成投手などが監修したグローブを配布しており、今回で6回目。今年配布するグローブは、2025シーズンに三