【V12 Ultra】 想定販売価格：21,110円 llano（エルラノ）はノートPC向け冷却パッド「V12 Ultra」の国内販売を開始した。想定販売価格は21,110円。Amazonなどで順次展開される。 「V12 Ultra」は、専用ソフトウェア「Myth.cool」による温度コントロール機能を搭載したノートPC用冷却パッド。長時間使用でも安定したパフォーマンス維持を目的とした製品となっており、