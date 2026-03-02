【Duolingo：ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」】 3月2日21時～ 配信開始 Duolingoは、語学学習アプリ「Duolingo」のオリジナル学園ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」（全4話）を3月2日21時より各種SNSの「Duolingo」アカウントにて配信開始する。 本作は、約3分×全4話で構成される新・月曜ショートドラマ。主人公・デュオ先生の声優には「悪の教典」や