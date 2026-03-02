ミキモトは3月12日、春の装いを華やかに彩る新作ジュエリーを、全国の直営店、百貨店、およびオンラインショップにて発売する。さくらモチーフのリング今回のコレクションでは、小さな輝きが花開く様子を表現したさくらモチーフのジュエリーが登場。アコヤ真珠とサファイア、ダイアモンドを18Kピンクゴールドにセットしたピアス(44万円）やイヤーカフ(30万8,000円）、ペンダント(44万円）、リング(61万6,000円）などがそろう。さく