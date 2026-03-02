中高生にとって英語学習は、興味のあるテーマであると共に、大きな悩みの種でもあります。その悩みも、「英語の文法が苦手」「長文が読み解けない」など人それぞれ。そこで、中高生が抱えるさまざまな悩みに、英語のプロフェッショナル東進の大岩秀樹先生に答えていただきます。2020年度から実施されている大学入学共通テスト（共通テスト）では、英語リーディング全体の単語数が5000～6000語を超えています。