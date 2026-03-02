ロッテは2日、マリーンズオンラインストアで、「ポケモン2026 マリーンズグッズ」の先行受注販売を開始したと発表した。5月15日〜17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催される「ポケモンベースボールフェスタ2026」に先立ち展開するもの。マリーンズのユニホーム姿の「ピカチュウ」や、球団パートナーポケモンの「キャモメ」がデザインされたグッズなど、全31商品を展開する。また、球団のイニシャルロゴ「M」と