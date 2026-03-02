「奥湯河原 結唯 -YUI-」(神奈川県湯河原町)は5月、本館内に新たに3室のフルリニューアル客室をオープンする。客室「瀬音・風香」客室温泉新設する客室は、「瀬音 -Seon-」「風香 -Fuuka-」(各120?)、メゾネットの特別室「翆林 -Suirin-」(200?)。リニューアルのコンセプトは、「自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー」で、和モダンな空間・1フロア1室のみの広々とした造りが特徴。全室が藤木川の清流や滝の景観に面している。客室