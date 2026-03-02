【Amazon：INZONEゲーミングモニター】 セール実施中 ソニー発のゲーミングギア「INZONE」よりゲーミングモニター2種がAmazonにてセール価格で販売されている。 今回割引価格となっているのは、27インチ QHD Wide「SDM-27Q10S」と、27インチ 4K UHD「SDM-27U9M2」の2モデル。暗所部分もくっきり映し出す高コントラストが特徴となっている。