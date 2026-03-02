成功する人の習慣は何か。5つの仕事を掛け持つ時間管理コンサルタントの石川和男さんは「私が師事していたカリスマ的存在の先生は300万円を超える腕時計を身に纏っていたが、その事務所はボロボロの黒く朽ちた木造の小屋だった。成功者は、限られた資金をどこに投資するかを考えて戦略を立てている」という――。※本稿は、石川和男『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写