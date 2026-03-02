【モデルプレス＝2026/03/02】俳優の風間俊介が3月2日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。5月31日をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所する嵐の大野智へ言及した。【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場◆風間俊介、退所発表の大野智に言及この日の番組では、大野の事務所退所の発表について報じた。かつて同じ事務所に所属していた風間は「僕の知っている大野智さんという人は、本当に探