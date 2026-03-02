【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月2日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席。テレビCM出演への思いを語った。【写真】イコラブメンバー、レアな濡れ髪すっぴんショット◆＝LOVE、“マイナカード”新テレビCM出演3月2日より、マイナカードの利便性について周知し、“持つ”から“使う”への転換・促進を図ることを目的に