【モデルプレス＝2026/03/02】4月13日スタートのフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜）で主演を務める俳優の北村匠海が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。教師役のアドバイスを木村拓哉にもらったことを明かした。【写真】フジ4月期キャスト豪華集結◆北村匠海、教師役への思い北村は20年の役者人生で様々な“先生”と関わ