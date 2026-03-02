女優のヤン・ミラが、日本入国の際に身体検査を受けたことを明かした。2月28日、YouTubeチャンネル「チ・ソヨン ソン・ジェヒのベラリエ」では、「私、今日から自由夫人！！（日本旅行 with ヤン・ミラお姉さん）」というタイトルの動画が公開された。【画像】股の間を検査された直後のヤン・ミラこの動画には、チ・ソヨンとヤン・ミラが日本旅行に出発する様子が収められている。ただ、出国前からちょっとしたハプニングもあった