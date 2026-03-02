女心を知っている友達の力をうまく借りれば、恋愛はきっとうまくいくでしょう。でも、相談の仕方によっては、女友達をイラッとさせるだけで協力してもらえない恐れも。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、相談中のどんな発言にイラッとするのか、本音を教えてもらいました。【１】「あの子の過去を教えてくれる？」などと、女の子の恋愛遍歴をやたら気にしている「その情報いる？普通、人の過去をぺラペラし