お笑いトリオ・ネルソンズが２日、都内で「ジェネレーソンズ全国ツアー２０２６」開催記念取材会に出席した。ジェラードンとネルソンズの２組によるユニットライブツアーが２７日から開幕。全国１０都市を回り、総観客動員数は７７００人を予定している。過去最大規模の開催となるが、岸健之助は「前回、お客さんと触れ合うコーナーも多かったが、ライブ終わりに、僕らは物販のレジとかもやった。そのときにお客さんがすっご