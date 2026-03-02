【MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET】 予約開始：3月 予定 発売日・価格：未定 タカラトミーは、プラモデル「MV-01A 斬山碧 & ブレードライガー DRESS CODE # SCARLET」を3月に予約開始予定であることを発表した。 本製品は、ホビーメーカーの壽屋との協業企画である1/10スケールキャラ