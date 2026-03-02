俳優の藤岡弘、と次女の天翔天音が２日、都内でＫＡＴＥ×仮面ライダー「ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ」プレス試写会に登場した。メイクアップブランド「ＫＡＴＥ（ケイト）」と「仮面ライダー」の合同プロジェクト。公開されたショートムービー「ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ」で女性版仮面ライダー１号・仮面ライダーアインズ役で天翔が主演を務める。ステージに登場した藤岡は「初代仮面ライダーとして、娘