上田電鉄によりますと2日午前10時20分ごろ、上田市神畑の別所線、上田原駅と寺下駅の間の御着踏切で電車とトラックが衝突しました。けが人はいないということですが、別所線は全線で運転を見合わせていて再開の見通しは立っていないということです。