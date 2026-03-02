プロダクトデザイン界を代表するふたりブランド初のEVである『フェラーリ・ルーチェ』のインテリアに衝撃を受けました。すべての画像をみる全9枚1970年代のようなシンプルで細身のステアリングホイール、四角く精緻なメーターユニットや中央のディスプレイ、センターコンソールやシートに至るまでのミニマルなデザインが、まるで近年のフェラーリとは異なっていたからです。ブランド初のEVである『フェラーリ・ルーチェ』のイン