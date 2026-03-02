政府は2日、高市首相の秘書官を入れ替える人事を発表しました。新たに高市首相の総務相時代の秘書官が起用されます。2日付の人事では、内閣官房参事官の松井正幸氏が、新たに首相秘書官に起用される人事が発表されました。松井氏は総務省出身で、高市首相が総務相時代に大臣秘書官を務めたほか、総務省の地上放送課長などを歴任しています。一方、自民党の職員から首相秘書官に起用され、党との連絡・調整などを担っていた橘高志氏