北アルプス西遠見山付近で、きのう、落としたリュックサックを拾いに行った男性が死亡しました。男性は2人パーティーで西遠見山付近に入山し、きのう午後、同行者から「落としたリュックサックを拾いに行って連絡が取れない」と警察に通報がありました。男性は、およそ250メートル下の斜面で発見され、警察では身元の確認などを進めています。