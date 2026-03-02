愛子さま「現代女流書展」へ天皇皇后両陛下の長女・愛子さまと秋篠宮家の次女・佳子さまが、それぞれ都内で展示会を訪問されました。【写真を見る】愛子さまが女性書家の展示へ毎年の“歌会始”に触れ「勉強しなければ」別会場で佳子さまは「なるほど展」鑑賞愛子さまは午前9時すぎ、東京・日本橋にある百貨店に到着し、出迎えた関係者と笑顔で挨拶を交わされました。会場では、女性書家123人による「現代女流書展」が開催され