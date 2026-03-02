ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が1日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演。ミラノ五輪を振り返った。メダル獲得から2日後に俳優の亀梨和也が現地でインタビューした。ショートプログラム（SP）では5位と出遅れたりくりゅう。木原は「朝ご飯食べて泣いて。どうしていいか