ミュージシャン・俳優のGACKTさんが、自身のXを更新。「モチベーション」について、自身の考えを綴りました。【写真を見る】【 GACKT 】 「モチベーションは【行動の前】にはない。【行動の先】、【結果の先】にしか存在しない」「【とにかく動け】」「諦めんな！」想い綴るGACKTさんは「DMで『モチベーションのあげ方を教えてください』と、ある学生から送られてきた。」と、投稿。続けて「ハッキリ言う。そんな魔法はない。」