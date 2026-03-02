衆院予算委で答弁する高市首相＝2日午前高市早苗首相は2日の衆院予算委員会で、現役世代の社会保険料の引き下げに意欲を示した。「社会保障制度改革を推進し、手取りを増やす上でも重要だ。知恵を絞り、工夫できるところは工夫する」と述べた。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の患者負担見直しに取り組む考えも強調した。日本維新の会の斎藤アレックス氏は、現役世代の負担軽減について「構造改革の一丁目一番地だ」と