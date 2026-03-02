ドラッグストアチェーンのコクミン（大阪市）が、法律でそれぞれの調剤薬局に専従させる必要がある管理薬剤師を複数店舗で兼務させていたことが2日、同社への取材で分かった。大阪、兵庫、福岡各府県の計12店舗で確認されたという。