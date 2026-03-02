ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは６日開幕する。アルペンスキー女子（立位）で３度目のパラリンピックに臨む本堂杏実（２９）（コーセー）は「（前回の北京大会に続き）今大会も全種目入賞、そしてどの種目でもメダルを目指す」と意気込む。北京大会は得意の滑降で６位になるなど出場５種目全てで８位以内に入った。年齢を重ね、北京大会後は急成長する他国の若手選手の勢いに押されることも多く、「この４年間は苦しい