稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』#108が、1日にABEMAで放送。1990年代のフジテレビ系子ども番組『ウゴウゴルーガ』の「ルーガちゃん」ことタレントの小出由華が出演し、当時の多忙ぶりと過酷ないじめを振り返った。【動画】『ウゴウゴルーガ』小出由華デンマークの9LDKの自宅公開小出は『ウゴウゴルーガ』に出演していた6歳の頃は「深夜2時にお迎えが来て、そのままランドセルを背負ってスタ