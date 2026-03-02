俳優の高杉真宙（29）が2日、東京・台場のフジテレビで、同局の新コンテンツ発表会に出席した。「今夜、秘密のキッチンで」（木曜後10・00）に出演。モラハラ夫に悩む主人公（木南晴夏）を癒やすイタリアンのシェフを演じる。これまでも料理をする役は演じており、出演のたびに調理練習を繰り返してきた。今回は本格的なシェフの役となる。「なかなかハードルが高い。台本とともに、分厚いイタリアンのレシピ本が送られてきた