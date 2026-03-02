東京・杉並区の住宅で介護をしていた94歳の母親を階段から引きずりおろし、けがをさせたとして、64歳の長男が逮捕されました。母親はその後、死亡しました。逮捕されたのは、杉並区成田東に住む佐藤尚容疑者（64）で、きのう午前1時ごろ、自宅で母親の重子さん（94）の両足をつかみ、2階の階段から引きずりおろすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。重子さんは病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されまし