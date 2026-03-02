周囲の結婚ラッシュに、強烈な焦りを感じていた焦田結さん（仮名・28歳）。「29歳になる前に絶対に結婚する」と決意した彼女は、貯金が少ないにもかかわらず高額な結婚相談所へ入会しました。しかし、初期費用や活動費であっという間に資金は底をつき、気づけば銀行と親から合計70万円の借金を抱えることに。結婚への焦りから身の丈に合わない活動費をつぎ込み、婚活費用のローンに苦しむ20代後半のリアルな事例とデータを解説しま