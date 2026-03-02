毎日家で過ごしていると、ふとした瞬間に窓や鏡などの汚れが目に入りませんか？気にはなるけれど、「時間ができたらでいいか」と、つい後回しにしてしまう……。わざわざ雑巾を濡らしてまで準備するのは、正直ちょっと面倒ですよね。そんな地味に積み重なる家事ストレスが減らせそうだと感じ試してみたのが、ワッツのオリジナルブランド「Tokinone」から販売されている「3WAYワイパー」。これ1本で掃除の使い分けができるという