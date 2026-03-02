「購入したくても出来ない」との悲痛な声もトヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」は、兄弟車「ノア」とともに、国内のミニバン販売をけん引する超人気モデルとなっています。2025年9月、現行型初となる一部改良を実施するなど進化を続けていますが、そんなヴォクシーに対し、SNSなどには多くの声が集まっていました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ヴォクシー」の「精悍すぎる“エアロ”仕様」です！ 画像で見る