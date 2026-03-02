私はミキ（29）。現在赤ちゃんを出産して病院にいます。私が入院中は旦那・ハジメ（29）と娘のハナカ（3）は、家から徒歩15分のところにある義実家に泊めてもらうはずでした。娘に会いたくて旦那に電話をすると、義妹のアンズちゃん（25）が電話に出て「今お兄ちゃんは昼寝中で、お母さんとハナカちゃんはコインランドリーに行き、これから買い物に行く」と言うのです。それ自体は別にいいのですが……なんだか胸騒ぎがします。忙