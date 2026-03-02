1月、2月、そして3月にかけて、PGAツアーで最も注目を集めた選手は、LIVゴルフから脱退してPGAツアーに返り咲いた35歳の米国人選手、ブルックス・ケプカだった。【写真】復帰直後のケプカに歩み寄る松山英樹ケプカは昨年12月にLIVゴルフからの脱退を正式に発表。代理人から出された声明には、脱退の理由は「家庭の事情」と記されており、周囲からは、それは体のいい言い訳だと思われていた。しかし、「家庭の事情」はエクスキュー