これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。 積雪の多い地域では、ナダレに注意してください。 ◆2日(月)これからの天気 日差しが届くでしょう。夕方から次第に雲が広がりますが、薄い雲のところが多くなりそうです。沿岸部を中心に北東の風が強めに吹くでしょう。 降水確率は、午後6時以降は阿賀町と湯沢町では30%とやや高くなっています。 ◆2日(月)の予想最高