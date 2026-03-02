佐渡市で、春の味覚として知られる海藻『ナガモ』の水揚げが始まっています。 独特な粘り気と豊富な食物繊維により、健康食品として注目を集める『ナガモ』。佐渡市黒姫地区は天然のナガモの産地ですが、近年は県の技術開発のもとで養殖も進んでいます。 養殖のナガモは、沖合300mの場所に仕掛けたロープで順調に育っていて、今年は例年より1週間早く水揚げが始まりました。1日に60kgほど収穫されます。 ■ナガモの