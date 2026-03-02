3月5日に国内女子ツアーが開幕する。そこで、注目選手のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。1回目は4勝を挙げて年間女王に輝いた佐久間朱莉のスイングをレポートする。【連続写真】ゆーーっくり上げるからフェースがねじれない！佐久間朱莉の安定感抜群スイング◇◇◇佐久間選手が、飛んで曲がらないスイングの特徴について、まずリズムを挙げたいと思います。バックスイングはゆっくりで、フェースローテーションを抑えた